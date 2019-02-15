Путин предложил вернуть ипотечные каникулы

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Президент России Владимир Путин предложил возобновить практику предоставления ипотечных каникул заемщикам.
Об этом он сказал на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Иннополисе.
"По поводу каникул. Такая практика применялась ключевой нашей организацией Дом.РФ. Ее можно возобновить, я с этим согласен. В принципе, это вполне реализуемая вещь", – сказал Путин, чьи слова цитирует RNS.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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