Путин предложил вернуть ипотечные каникулы

Президент России Владимир Путин предложил возобновить практику предоставления ипотечных каникул заемщикам.

Об этом он сказал на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Иннополисе.

"По поводу каникул. Такая практика применялась ключевой нашей организацией Дом.РФ. Ее можно возобновить, я с этим согласен. В принципе, это вполне реализуемая вещь", – сказал Путин, чьи слова цитирует RNS.

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