Реклама
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
Сегодня 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
Сегодня 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
Сегодня 14:11
В Карелии в процессе выборов впервые участвует искусственный интеллект (ВИДЕО)
Сегодня 13:00

Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным - по 15 тысяч

Новости. Политика
19:40, 22 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Новости партнеров

Президент России Владимир Путин на встрече с единороссами предложил проработать разовые выплаты для пенсионеров и военнослужащих после думских выборов.

Президент Владимир Путин предложил разово выплатить военнослужащим России по итогам 2021 года в среднем по 15 тыс. руб. Об этом он сказал во время встречи с представителями партии «Единая Россия», сообщает РБК.

Также президент анонсировал выплату в размере 10 тыс. руб. в 2021 году для пенсионеров, в том числе для работающих и для военных.

«Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. руб.», - сказал Путин.

Президент пояснил, что пенсионерам необходимы новые выплаты по 10 тыс. руб., потому что тысяча рублей «подъедается инфляцией». Политик отметил, что у пожилых другая «структура потребления», поэтому инфляция больше давит на них.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 9
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 4
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

20.08.2021 00:15
Без политики
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
17.08.2021 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»