Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным - по 15 тысяч

Президент России Владимир Путин на встрече с единороссами предложил проработать разовые выплаты для пенсионеров и военнослужащих после думских выборов.

Президент Владимир Путин предложил разово выплатить военнослужащим России по итогам 2021 года в среднем по 15 тыс. руб. Об этом он сказал во время встречи с представителями партии «Единая Россия», сообщает РБК.

Также президент анонсировал выплату в размере 10 тыс. руб. в 2021 году для пенсионеров, в том числе для работающих и для военных.

«Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. руб.», - сказал Путин.

Президент пояснил, что пенсионерам необходимы новые выплаты по 10 тыс. руб., потому что тысяча рублей «подъедается инфляцией». Политик отметил, что у пожилых другая «структура потребления», поэтому инфляция больше давит на них.