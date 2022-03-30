Путин приостановил соглашения с «недружественными странами» об упрощении выдачи виз

Обладатели дипломатических паспортов из «недружественных государств» не смогут въезжать в Россию без виз.
Президент России Владимир Путин подписал 4 апреля указ об ответных мерах визового характера в отношении «недружественных иностранных государств». Как пишет РИА Новости, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз со странами ЕС, Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
В частности, эти пункты касаются членов официальных делегаций стран Евросоюза, а также журналистов. Теперь обладатели дипломатических паспортов не смогут въезжать в Россию без виз.
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