Путин присвоил летчику из Карелии звание Героя России за участие в спецоперации

Президент России Владимир Путин удостоил летчика-истребителя Илью Сизова из Петрозаводска золотой звезды.

Звание Героя России полковник Илья Сизов удостоен за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Уроженец Петрозаводска обнаружил вертолет противника МИ-14 и на предельно низкой высоте нанес по нему удар. Тем самым не позволил противнику высадиться на остров Змеиный. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Илья учился в петрозаводской школе № 45, здесь живут его родные. А любовь к небу у него в крови — отец и старший брат героя тоже посвятили жизнь военной авиации. Илья, Карелия тобой гордится! Низкий поклон родителям за такого сына!», — пишет руководитель республики.

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