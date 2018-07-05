Путин присвоил Сергею Кириенко звание Героя России

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, стал Героем России, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Первой о награждении Кириенко сообщила газета "Коммерсантъ", по данным которой решение о присвоении высокого звания было оформлено закрытым указом Владимира Путина.

Источники "Коммерсанта" сообщают, что звания Героя России Кириенко был удостоен за заслуги в развитии атомной отрасли страны (до прихода в администрацию президента он занимал пост гендиректора Росатома, а до того был руководителем Федерального агентства по атомной энергии).

Кроме того, как утверждают источники "Коммерсанта", президент "оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию". На состоявшихся 18 марта 2018 года выборах президента Путин получил рекордное число голосов — 56,43 млн, что впервые составило более половины от общего числа избирателей в России и 76,69% избирателей, принявших участие в выборах.

Факт присвоения Кириенко звания Героя России подтвердил и близкий к Кремлю источник "Ведомостей". В свою очередь, источник "Интерфакса", также подтвердивший факт награждения, заверил, что оно никак не связано с выборами главы государства.

"Присвоение этого высокого звания не связано с деятельностью Кириенко в администрации президента и прошедшими президентскими выборами. Звезды Героя Кириенко удостоен за работу в Росатоме", — сказал собеседник "Интерфакса".

Близкий к Кремлю источник РБК сказал, что бывшему главе Росатома Кириенко и нескольким сотрудникам корпорации "Тактическое ракетное вооружение" дали Звезду Героя России за разработку ракеты с ядерной энергетической установкой, о которой президент упомянул в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Закрытый указ был подписан в пятницу, добавил собеседник РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о награждении Кириенко.

В соответствии с принятым в 1992 году законом звание Героя Российской Федерации присваивается президентом "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Удостоенному этого звания вручаются соответствующая грамота и медаль "Золотая звезда". Изготавливаемая из 21,5 грамма золота медаль носится награжденным на колодке, обтянутой лентой цветов российского флага, на левой стороне груди, выше всех остальных медалей и орденов, отмечает РБК.