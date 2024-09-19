Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Соответствующий указ 30 сентября опубликован на портале правовой информации.
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Соответствующий указ 30 сентября опубликован на портале правовой информации.
В документе отмечается, что военкор получил награду «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
Напомним, в начале августа Евгений Поддубный получил ранение: его автомобиль был атакован FPV-дроном. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, пишет Фонтанка.
Позже Владимир Путин позвонил Поддубному, чтобы поздравить с днем рождения и пожелать выздоровления. В середине сентября военкора выписали из больницы.
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