здоровье работа экология
реклама на сайте
Съемки нового фильма начали в Карелии
19.09.2024 06:50
Собор в Петрозаводске зазвучал по-новому
22.09.2024 13:53
Всероссийский день бега «Кросс нации» в Петрозаводске прошёл при поддержке строительной компании «Баренц Групп»
27.09.2024 13:20

Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Новости. Общество
20:41, 30 Сентября 2024
фото: скриншот из видео Поддубный |Z|О|V|/ВК

Новости партнеров

Соответствующий указ 30 сентября опубликован на портале правовой информации.

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Соответствующий указ 30 сентября опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что военкор получил награду «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, в начале августа Евгений Поддубный получил ранение: его автомобиль был атакован FPV-дроном. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, пишет Фонтанка

Позже Владимир Путин позвонил Поддубному, чтобы поздравить с днем рождения и пожелать выздоровления. В середине сентября военкора выписали из больницы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.09.2024, 12:10
В пограничных с Россией районах Финляндии начались помехи в спутниковой навигации
23.09.2024, 22:00
Любимый курорт богачей стал очень популярен у россиян
23.09.2024, 00:10
Диетологи рассказали, что мгновенно отбивает тягу к сладкому
24.09.2024, 22:00
В России принят закон об обязательной компенсации за неиспользованные отгулы
23.09.2024, 17:30
По соседству с Карелией закрывают все фирменные магазины «Великолукского комбината»
23.09.2024, 20:30
Автомобили, ввезенные в Россию по серым схемам, начнут удаленно отключать

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

В Карелии состоялось традиционное закрытие мотосезона
16.09.2024 12:05
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.