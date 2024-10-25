Путин присвоил звание «Мать-героиня» женщине из Костомукши

Почетную награду от имени президента женщине вручил глава региона Артур Парфенчиков.

Торжественная церемония прошла 1 ноября в Зале Благородного Собрания Национального музея Карелии.

Указом Президента России Владимира Путина многодетной матери из Костомукши Лидии Барташевич глава региона Артур Парфенчиков вручил почетную награду. В Год семьи женщине присвоили звание «Мать-героиня».

Лидия Барташевич вместе с супругом Олегом воспитывает десятерых детей.

«Не чувствую себя героиней, я — обыкновенная мама. Благодарна Господу за свою замечательную семью. Дети — моя команда, моя поддержка! У меня 8 дочерей и 2 сыночка. Стараюсь привить им доброту и желание помогать ближнему, не думать только о себе», — поделилась Лидия Барташевич.

Кроме того, почетных званий, знаков отличия и благодарностей президента России удостоили ученых, преподавателей, врачей, работников культуры и спорта, промышленных предприятий и профессионалов других отраслей. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню народного единства. Глава республики Артур Парфенчиков поблагодарил награждаемых за весомый вклад в различные сферы жизни, настоящее и будущее родного края.

«Что может быть более приятным и значимым для Главы республики, чем вручение государственных наград своим землякам? Сегодня в этом зале собрались представители самых разных профессий, каждая из которых важна. Об этом говорил и Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин — каждый должен быть на своем месте, приближать победу: учитель, преподаватель, тренер, врач, работник культуры, труженики производства. Очень важно в преддверии такого большого праздника — Дня народного единства — отметить лучших — в вашем лице поблагодарить всех жителей Карелии за их труд, за их вклад, за то, что в это непростое время наша республика движется вперед, за преданность своему делу, своей земле, своей семье», — сказал Артур Парфенчиков.