Путин призвал пересчитать пенсии за первые месяцы 2019 года

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал пересчитать пенсии за первые месяцы 2019 года.

"Проиндексировали, получилось, что прожиточный минимум сравнялся или превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и все. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было… Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня ежемесячного прожиточного минимума пенсионера… Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", – отметил Владимир Путин.

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