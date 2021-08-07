Путин распорядился оказать помощь жителям Карелии, пострадавшим от лесных пожаров

Президент РФ Владимир Путин дал поручение принять меры по оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации. Так, до 1 сентября должны получить помощь жители Карелии, Якутии и Челябинской области, где произошли лесные пожары.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья", - сообщается на сайте Kremlin.ru.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 августа, глава Карелии рассказал президенту о ликвидации пожаров в республике.