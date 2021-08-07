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Путин распорядился оказать помощь жителям Карелии, пострадавшим от лесных пожаров

Новости. Общество
13:14, 10 Августа 2021
фото: © kremlin.ru

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение принять меры по оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации. Так, до 1 сентября должны получить помощь жители Карелии, Якутии и Челябинской области, где произошли лесные пожары.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья", - сообщается на сайте Kremlin.ru.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 августа, глава Карелии рассказал президенту о ликвидации пожаров в республике.

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