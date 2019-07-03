Путин распорядился увеличить детские пособия

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, согласно которым с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума ребенка.

Повышение коснется семей, чем доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека.

Это следует из текста поручения президента по итогам "Прямой линии", опубликованного на сайте Кремля.

Какой срок исполнения документа, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".