Подписаться
Новости. Общество
16:28, 03 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Путин распорядился увеличить детские пособия

Загрузка...

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, согласно которым с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума ребенка.

Повышение коснется семей, чем доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека.

Это следует из текста поручения президента по итогам "Прямой линии", опубликованного на сайте Кремля.

Какой срок исполнения документа, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-03 17:28:17
Да щас. Легко он разбрасывается народными деньгами. Где гарантии, что подросшие личинки не станут убийцами, насильниками и ночными фотографами. Прежде, чем давать деньги, необходимо тщательно изучить генофонд пользователей вплоть до четвертого колена как минимум. А если кому невтерпеж плодиться и размножаться - пусть берут кредиты или родственники помогают. Лично я не собираюсь платить налоги на чужих мамочек и ихнюю природную похотливость с учетом риска, что ейная подросшая личинка не пырнет меня ножиком в ближайшей подворотне с целью купить очередную дозу. Короче - все в банк. Плодитесь и размножайтесь
zanoza
2019-07-03 17:41:49
однозначно, всё воюешь с собственным народом? Может хватит уже!
кир
2019-07-03 17:25:14
Зашевелились, когда "население России катастрофически убывает".
zanoza
2019-07-03 17:09:09
Этот закон давно нужно было принять! А то мамочки по уходу за ребёнком от 1,5 до 3-х лет получали позорное пособие 50 руб. !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
26.06.2019, 15:40
"Предприниматель будет сидеть"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"

Аналитика

Сегодня 16:00
Расследование
Облако в дырявых штанах 1
Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом"
Сегодня 14:56
Депутаты об отзыве закона о "монетизации"
02.07.2019 16:57
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 1
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 9
01.07.2019 13:43
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:35
Личное мнение
Про свободу и "колбасу" 2
Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут.
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 6
21.06.2019 13:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»