Путин рассказал, когда надо было начинать СВО

На прямой линии российский президент ответил на вопрос о начале спецоперации.

Решение о начале СВО необходимо было принимать раньше февраля 2022 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на «Итогах года», отвечая на вопрос о начале спецоперации.

«О чем бы я подумал, это о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил при этом, что в России не готовились ни к крымским событиям, ни к СВО, поскольку, по его словам, «невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация для нас ухудшится».

Владимир Путин подчеркнул, что Россию вынудили начать спецоперацию фактическим отказом от Минских соглашений.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся третий год в формате прямой линии, где руководитель государства отвечает на вопросы как журналистов, так и обычных граждан, жителей России и зарубежья. Ранее Владимир Путин рассказал о недоработках Центробанка в борьбе с инфляцией.