Путин рассказал, когда в России снизится уровень бедности

Президент России обозначил временные ориентиры для снижения уровня бедности в стране.
К 2036 году уровень бедности в России должен стать ниже 5%, цитирует ТАСС слова президента России Владимира Путина.
— Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году — менее 5%, — отметил глава государства.
Ранее стало известно, что в 2025 году за чертой бедности оказались 8,1% россиян — доходы этой категории граждан по-прежнему не превышают 17 тысяч рублей в месяц.