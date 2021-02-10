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Путин рассказал о манипулировании статистикой по зарплатам

Новости. Общество
08:00, 11 Февраля 2021
фото: pixabay
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Некоторые службы в России «играют в статистику», когда оформляют все так, чтобы казалось, будто зарплата работников бюджетной сферы выросла, но по факту этого не происходит.

Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства и поручил разобраться с ситуацией.

«Очень часто мы видим — во всяком случае, бывает, так скажем,аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений», — сказал глава государства, чьи слова цитируют «Ведомости».

В качестве примера Путин привел историю старшей научной сотрудницы ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», которая 8 февраля рассказала ему, что ей и ее коллегам после издания президентского указа о повышении зарплат бюджетникам предложили перейти работать на полставки, чтобы фактически не повышать оплату труда. При этом количество рабочих часов сокращено не было.

Путин обратился к правительству с просьбой совместно с субъектами России «вникнуть в ситуацию каждого сотрудника» бюджетного учреждения из разных областей, включая специалистов из сферы здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, и оперативно разработать решение проблем с зарплатами работников «вообще во всех сферах и регионах страны».

Отдельно он поручил оценить соблюдение нормы, которая устанавливает соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. Президент подчеркнул, что «разрыв бывает очень внушительным». Так, средний показатель кажется нормальным, а фактически «у одних густо, а у других пусто», резюмировал глава государства.

«В послании 2019 г. особо было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял», — напомнил Путин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-02-11 08:25:57
Даже комментировать страшно-опасно такое открытие
Гость
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