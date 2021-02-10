Путин рассказал о манипулировании статистикой по зарплатам

«Очень часто мы видим — во всяком случае, бывает, так скажем,аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений», — сказал глава государства, чьи слова цитируют «Ведомости».