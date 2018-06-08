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Новости. Экономика
09:26, 08 Июня 2018

Путин рассказал о своем отношении к повышению пенсионного возраста

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Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" рассказал о своем отношении к повышению пенсионного возраста.

По словам главы государства, он с осторожностью относится к повышению пенсионного возраста.

"Я всегда относился к этому и отношусь осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, - повышение доходов пенсионеров. Правительству это нужно будет обеспечить в самое ближайшее время. За этим и другая задача — уменьшение количества людей в два раза, которые живут за чертой бедности", — сказал Путин.

Также президент пообещал подумать об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Вот здесь – подробнее.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-06-08 11:26:39
Меня больше волнует размер пенсии, почему про это не обещать? То есть, как народ нагибать думаем, а как "кошельком" потрясти думок нет.
кир
2018-06-08 11:11:56
Только повышать пенсионный возраст, так Ира, участница нашего форума, размножаться не хочет. Между тем, живущие неподалёку пассионарии каждый год приплод дают. Не в пример вам.
Неравнодушный
2018-06-08 11:21:15
Кир, согласен. Современным женщинам удобно рожать только одного ребёнка, для себя. Или вообще не заморачиваться на эту тему.
Справедливорос
2018-06-08 10:08:58
"Прямая линия с Путиным - это когда онкобольные звонят опухоли , и жалуются ей на свои метастазы " ( с )
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