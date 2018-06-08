Путин рассказал о своем отношении к повышению пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" рассказал о своем отношении к повышению пенсионного возраста.

По словам главы государства, он с осторожностью относится к повышению пенсионного возраста.

"Я всегда относился к этому и отношусь осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, - повышение доходов пенсионеров. Правительству это нужно будет обеспечить в самое ближайшее время. За этим и другая задача — уменьшение количества людей в два раза, которые живут за чертой бедности", — сказал Путин.

Также президент пообещал подумать об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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