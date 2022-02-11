Путин решил поддержать научно-популярный туризм

Россияне смогут получить кэшбек за такие путешествия.

Президент России Владимир Путин решил поддержать отечественный научно-популярный туризм. Как пишет Lentа.ru, глава государства поручил рассмотреть вопрос о введении туристического кешбэка за такие поездки.

Речь идет о возмещении части затрат граждан на приобретение научно-популярных туров. Подготовка механизма поручена правительству страны совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах президентского Совета по науке и образованию при участии органов власти регионов, на территории которых «расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры». Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля 2022 года.