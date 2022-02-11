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Путин решил поддержать научно-популярный туризм

Новости. Экономика
20:30, 11 Февраля 2022
фото: © Russian Travel Geek

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Россияне смогут получить кэшбек за такие путешествия.

Президент России Владимир Путин решил поддержать отечественный научно-популярный туризм. Как пишет Lentа.ru, глава государства поручил рассмотреть вопрос о введении туристического кешбэка за такие поездки.

Речь идет о возмещении части затрат граждан на приобретение научно-популярных туров. Подготовка механизма поручена правительству страны совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах президентского Совета по науке и образованию при участии органов власти регионов, на территории которых «расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры». Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля 2022 года.

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Комментарии

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Свой
2022-02-11 20:41:32
Молодец! Всё для людей делает!
Пенсию на 469 рублей повысили аж! Правда и ЖКХ с "капремонтом" тоже,но на 578 р, ничего, на макароны хватает,не жалуемся, всё же в Великой России живём...
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