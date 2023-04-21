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Путин: российская экономика растет быстрее ожиданий

Новости. Экономика
14:46, 10 Июля 2023
фото: РИА Новости /Алексей Никольский/

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Несмотря на санкции, в стране продолжается рост ВВП, а безработица и инфляция сохраняются на низком уровне.

Показатели российской экономики на сегодня оказались лучше ожидаемых, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", - сказал Путин.

Премьер подчеркнул, что российская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции. Так, рост валового внутреннего продукта за пять месяцев 2023 года составил 0,6%. При этом по сравнению с маем прошлого года ВВП вырос уже на 5,4%.

Правительство прогнозирует, что к концу года рост ВВП превысит 2%, помешать этому могут лишь форс-мажорные обстоятельства. Инфляция по итогам года ожидается на уровне меньше 5% (сейчас 3,4%), уровень безработицы на сегодня – 3,1 – 3,2%.

Мишустин также отметил высокий уровень реализации нацпроектов – 98,95%.

"Экология, демография, здравоохранение, культура… Всё это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями", - заявил премьер Владимиру Путину.

Все социальные обязательства властей перед россиянами будут выполнены, пообещал Михаил Мишустин.

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