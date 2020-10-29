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Путин считает, что уровень бедности в России снизился

Новости. Общество
22:00, 29 Октября 2020
фото: © Рixabay/fantareis
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Ситуация с бедностью в России не может устраивать, хотя уровень бедности снизился более чем в два раза за последние 20 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

На пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" Путин отметил, что тема борьбы с бедностью является очень чувствительной и чрезвычайно важной для всех стран мира, пишет РИА Новости.

"В условиях пандемии - я хочу обратить на это внимание не для того, чтобы там сказать, что мы не хуже других, но это объективно - в условиях пандемии практически во всех странах мира увеличивается количество людей, живущих за чертой бедности. К сожалению, это имеет место быть и в России", - сказал он.
Президент добавил, что в России в 2000 году за чертой бедности жили 40 с лишним миллионов человек.

"И постоянно с тех пор количество людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшалось. И в 2015 году, к сожалению, был определенный всплеск, увеличение количества людей с такими доходами в России. Потом опять постепенно снижается. И это снижение, по сравнению с предыдущими годами, если начать с 2000 года, в два раза произошло, даже больше, чем в два раза", - сказал Путин.

"Но это совсем не значит, что нас эта ситуация устраивает. Конечно, нет", - подчеркнул он.

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