Путин сегодня выступит с важным заявлением по внешней политике

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 января, в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств изложит своё видение текущей международной ситуации и даст соответствующие оценки.

Традиционная церемония пройдёт в Большом Кремлёвском дворце, сообщает официальное интернет-представительство президента России. Песков уточнил, что заявление будет важным, рассказал Коммерсантъ. Как отметил пресс-секретарь президента, выступление президента будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам и затронет видение взаимоотношений:

— Сегодня состоится церемония вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале, как это традиционно бывает. Как также это бывает традиционно, президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам, в том числе затронет и основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых будут представлены на церемонии, — также рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Верительные грамоты Главе Российского государства вручат представители разнах стран.

Верительная грамота — это дипломатический документ, которым назначенный посол подтверждает, что он является полномочным представителем своей страны и просит главу государства принимать всё, что он будет говорить, как официальную позицию своего государства.

Ранее Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов.