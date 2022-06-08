Путин снял с должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую

Указом президент Наталья Поклонская освобождена от должности замруководителя Россотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую, пишет ТАСС. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила наделить россиян правом влиять на пересмотр или отмену законов и ввести для этого механизм петиций.