Путин вручил главе «Газпрома» Звезду Героя труда

Председатель правления газовой компании Алексей Миллер удостоен звания героя за «особые трудовые услуги перед государством и народом».

Президент России Владимир Путин вручил 2 февраля Звезду Героя труда председателю правления компании «Газпром» Алексею Миллеру. Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Как отмечается в президентском указе, глава «Газпрома» удостоен звания героя за «особые трудовые услуги перед государством и народом». По словам Путина, на системообразующих компаниях лежит большая ответственность за выполнение социальных обязательств внутри страны и укрепление ее позиций на внешних рынках.