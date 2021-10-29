Путин выразил надежду на восстановление туристического потока с Финляндией к концу года

Президент России встретился в Москве со своим финским коллегой.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление туристического потока с Финляндией к концу нынешнего года. Как пишут «Известия», глава российского государства затронул эту тему на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинисте, которая прошла 29 октября в Москве.

Путин посетовал на большой урон, который был нанесен туристической отрасли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако при этом российский президент обратил внимание на возобновление авиационного сообщения между двумя странами.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», – цитируют «Известия» слова Путина на встрече с Ниинисте.