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Путин выразил надежду на восстановление туристического потока с Финляндией к концу года

Новости. Политика
15:30, 29 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Президент России встретился в Москве со своим финским коллегой.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление туристического потока с Финляндией к концу нынешнего года. Как пишут «Известия», глава российского государства затронул эту тему на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинисте, которая прошла 29 октября в Москве.

Путин посетовал на большой урон, который был нанесен туристической отрасли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако при этом российский президент обратил внимание на возобновление авиационного сообщения между двумя странами.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», – цитируют «Известия» слова Путина на встрече с Ниинисте.

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Комментарии

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Клещ
2021-10-29 17:22:29
Самолеты уже летают, но не с ПТЗ) А поезд то с ПТЗ запустит?)) или сначала в СПб, потом только до Хельсинки?
Изя
2021-10-29 17:21:59
Молодец , 21 год у руля и всё надеется )))) :)
User
2021-10-29 16:47:51
Он когда-то и надежду на безвиз выражал! Но, все как и с остальными надеждами и обещаниями...
топка
2021-10-29 17:23:17
User, вали в страну с таким же климатом. Чего тут ноешь каждый день?
Беня
2021-10-29 16:01:01
А финики по ПТЗ вовсю шастают. Гнать их отсюдова ссаными тряпками, от них все равно ничего путного, кроме заноса свежих штаммов. Пусть колют наш Спутник поверх ихнего Пфизера :)
топка
2021-10-29 16:18:43
Беня, согласен полностью. Опять с финиками, союзниками немцев в войну, карту разыгрывают. :)
лишьбыпротив
2021-10-29 15:56:36
Ура ! Сыыыыр !!!! :)
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