Путин заявил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны

Владимир Путин заявил, что власть не допустит повторения трагедии гражданской войны и защитит государство и народ от любых угроз, пишет «Интерфакс».

В телеобращении к гражданам страны Путин заявил, что в 1917 году «России был нанесен удар в спину».



«Сплетни, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии, распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге - трагедией и гражданской войной», - сказал Владимир Путин.

«Мы не дадим этому повториться, защитим наш народ и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене своей стране и своему народу», - подчеркнул глава государства.

Происходящие события Путин назвал также изменой «тому делу, за которое бок о бок вместе с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию и единство русского мира».

«Их имена и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, поражению, в конечном итоге и к капитуляции», - подчеркнул президент.

«Повторю: любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу», - сказал он.

«Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», - цитирует «Интерфакс» слова главы государства.