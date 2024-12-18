Путин заявил о недоработках Центробанка при сдерживании инфляции

Путин признал недоработки Центробанка при сдерживании инфляции.

Президент Владимир Путин со ссылкой на экспертов признал недоработки Центробанка при сдерживании инфляции.

Некоторые эксперты считают, что Центральный банк мог бы раньше начать использовать инструменты для сдерживания инфляции, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что эти инструменты не связаны с повышением ключевой ставки, пишет «Коммерсант».

«Есть и недоработки наши», — приводит газета слова президента в ходе «Итогов года».

Ранее Путин назвал причины роста цен на продукты. По его словам, рост цен в стране связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями. Кроме того, по словам президента, предложение не успевает за спросом.