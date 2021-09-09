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Путин заявил о необходимости обучения детей плаванию

Новости. Общество
19:30, 10 Сентября 2021
фото: © kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обучения детей плаванию, поскольку это не только вид спорта, но и жизненно необходимый навык.

Об этом информирует РИА Новости.

«Когда-то мы еще в советское время рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь, но плавание — это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Здесь потребуется отдельная межведомственная программа. Нужно ее разработать с учетом производства отечественных бассейнов. Сейчас это сделать тоже гораздо проще, чем в прежние времена», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его словам, нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха.

Финансировать программу по обучению детей плаванию власти начнут со следующего года, добавил Путин.

Также сообщается, что Минпросвещения РФ подготовит программу по обучению детей плаванию на открытой воде к 1 октября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Уже к 1 октября будет готова программа для летних оздоровительных лагерей, которая разработана совместно с федерацией по плаванию. Она позволит массово обучать детей первичным навыкам плавания на открытой воде. Благодаря этому только в наших федеральных центрах научится плавать порядка 10 тысяч школьников, а во время летнего отдыха — сотни тысяч ребят по всей России», — сказал Кравцов на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его словам, реализовать это невозможно без новой спортивной инфраструктуры, за последние три года построено более 100 новых детсадов и школ с бассейнами.

«Работа эта будет продолжена и в рамках… масштабной программы «Строительство новых школ», — отметил министр.

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Комментарии

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Саныч
2021-09-10 19:46:19
И всех возить в ПТЗ в бассейны на физкультуру из районов.
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