Путин запретил использовать в России средства защиты информации из недружественных стран

С 1 января 2025 года в России вводится запрет на использование средств защиты информации, которые происходят из недружественных стран – такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Документ в воскресенье, 1 мая, размещен на официальном интернет-портале правовой информации, пишут «Ведомости».

«Установить, что с 1 января 2025 г. органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними», — говорится в указе.

К таким органам и организациям относятся федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, госфонды, госкорпорации (компании).

Также в перечень вошли иные организации, созданные на основании федеральных законов, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, юрлица, являющиеся субъектами критической информационной инфраструктуры России.

Путин постановил создать в этих органах и организациях «структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты», говорится в указе.

В документе также говорится, что ФСБ должна «организовать аккредитацию центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ».

Список недружественных стран был объявлен правительством РФ в марте 2022 года. В него включены Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны-члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.