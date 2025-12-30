Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень мест, где запрещена продажа вейпов, табака и сопутствующих товаров.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов, пишет "Ъ".
Поправки внесли в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Теперь розничная торговля табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для их потребления будет запрещена на остановках городского и пригородного транспорта.
— Остановки общественного транспорта — это места большого скопления людей. (…) Продажа там вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодёжи. А также увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — ранее отметил председатель ГД Вячеслав Володин в своём аккаунте в МАХ.
Ограничения не будут действовать для торговых точек, расположенных на остановках, если они являются единственными в данном населенном пункте, где можно приобрести подобные товары, уточнили в документах.
Ранее подобные ограничения действовали только в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, портах и метро. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Напомним, ученые выяснили, что одноразовые вейпы в 20 раз опаснее обычных сигарет. В январе этого года Госдума усилила ответственность за продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Установлены штрафы от 10 тысяч рублей до 2 миллионов. Регулярно обсуждают и полный запрет на продажу вейпов.