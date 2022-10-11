Путин знает, как спасти Россию от алкоголизма

Президент считает, что запреты справиться с этой проблемой не помогут.

Президент России Владимир Путин считает, что проблема алкоголизма в стране решаема, пишет ТАСС. Для этого у людей, в том числе должны быть возможности для саморазвития, подчеркнул глава государства.



Эту тему он затронул в пятницу на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Президент обратил внимание на высокий уровень алкоголизма в регионе, но назвал проблему решаемой.



«В стране в целом-то решается — у вас это тоже наверняка можно и нужно решать», — заявил глава государства.



Путин признался, что тенденция к излишнему потреблению алкоголя на Колыме тревожна. При этом он предположил, подобная ситуация связана не с повальным алкоголизмом, а с недостаточностью развития социальной инфраструктуры.



Президент пояснил, что имеется в виду не только проблемы в образовании и медицине. По его словам, нужно уделять больше внимания созданию объектов культуры и спортивных сооружений.



«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно, совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», — цитирует ТАСС главу государства.



Путин не первый раз обращает внимание на эту проблему на встречах с губернаторами. Так, в августе в беседе с руководителем Владимирской области Александром Авдеевым он также подчеркивал, что при борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать и излишне поднимать цены. Нужна пропаганда здорового образа жизни.