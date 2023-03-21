Путину и Си Цзинпиню подали на закуску форель из Карелии

Государственный обед в честь китайского лидера прошел в Кремле.

Торжественный обед состоялся накануне вечером в Грановитой палате после переговоров российского президента и председателя Китайской народной республики. Меню этого обеда опубликовало российское агентство ТАСС.

Гостям были поданы крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой и цитрусовый шербет. В меню вошли также салат с карельской форелью и свежими огурцами, мурманский палтус на овощном жульене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре и малиновый мусс.