Пыльная буря и снежная метель прошли по Петрозаводску (ФОТО)

Фотограф Арина Степенная запечатлела разгул стихии в столице Карелии.

Фотографии погодного явления опубликованы на странице Арины Степенной в соцсети.

«Пыльная буря и снежная метель накрыла город. Захотелось сделать кинематографичные картинки с твинпиксовым настроением. Без применения фоторедакторов и минимальной постобработкой. Снять на мануальную технику при помощи творческих приемов», — заявила автор снимков.