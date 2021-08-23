Пытаясь быстрее проскочить поворот, водитель в Петрозаводске сбил женщину (ВИДЕО)

На улице Гоголя водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, пострадавшей потребовалась помощь врачей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший понедельник, 23 августа, в 17.11 на пересечении улиц Гоголя и Герцена водитель автомобиля Kia не предоставил преимущества в движении женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд.

В результате происшествия женщина 1982 года рождения получила травмы, ей была оказана разовая медицинская помощь.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении за непредоставление преимущества в движении пешеходу. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

За 7 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 25 происшествий с участием пешеходов, в которых 22 человека получили травмы, 4 погибли!

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, снижать скорость и быть готовыми пропустить пешеходов!

Пешеходам, в свою очередь, следует убеждаться в безопасности перехода и быть особенно внимательными в непогоду!