Пытаясь скрыться от полиции, юный водитель на «Волге» протаранил дом в Петрозаводске

На Зареке 19-летний водитель автомобиля «Волга» попал в ДТП, пытаясь уехать от сотрудников ГИБДД.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МВД Карелии, вечером 21 октября в микрорайоне Зарека сотрудники ДПС заметили автомобиль «Волга», водитель которого совершил нарушение, и потребовали остановиться.

Водитель требования сотрудников ГИБДД не выполнил и попытался скрыться от них. В результате во время движения по улице Пробная нарушитель не справился с управлением и врезался в дом.

Водитель бросил неисправный автомобиль и скрыл с места происшествия.

В течение короткого времени нарушитель был установлен — им оказался житель Петрозаводска 2003 года рождения, машина также принадлежала ему.

За оставление места ДТП петрозаводчанин-лихач был привлечен к административной ответственности.

Фото мета происшествия опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».