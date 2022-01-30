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Пытаясь сохранить сбережения, житель Петрозаводска перевел больше миллиона рублей на счет мошенников

Новости. Происшествия
13:14, 31 Января 2022
фото: © shutterstock.com/Elnur

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Житель Петрозаводска перевёл на неизвестные счета более миллиона рублей, а после пожаловался в полицию, что его обманули, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную полиции Петрозаводска поступило заявление от 33-летнего гражданина. Он сообщил, что стал жертвой обмана и лишился крупной денежной суммы.

Как выяснилось, в минувшую пятницу, 28 января, на телефон петрозаводчанина поступил звонок якобы от сотрудника банка. Мужчина узнал, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Для предотвращения противоправных действий ему было рекомендовано снять все сбережения и направить их на «безопасный счёт».

Петрозаводчанин отправился в банк, снял со своей кредитной карты 824 тысяч рублей, а затем перевел их на неизвестные счета. По той же схеме собеседник посоветовал ему обезопасить и две другие кредитные карты, в итоге сумма ущерба достигла 1,029 млн рублей.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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