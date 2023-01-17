Пытавшаяся продать дачу жительница Карелии связалась с незнакомкой и лишилась денег

На объявление о продаже дачи в Карелии откликнулась мошенница, сообщили в МВД республики.

Пенсионерка из Петрозаводска лишилась денег после размещения на популярной площадке анонса о продаже дачи. После размещения ей позвонили откуда-то издалека, звонившая заявила, что дача ей понравилась и она готова сразу купить ее, внеся задаток. При этом «покупательница» потребовала номер банковской карты петрозаводчанки.

Пенсионерка продиктовала его и обнаружила списание со счёта более 140 тысяч рублей. Обманутой владелице дачи ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.

В настоящее время проводится проверка, после чего будет принято процессуально решение.