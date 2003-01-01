Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники

Мужчина планировал через лес выехать в Ленинградскую область.

30-летний гражданин иностранного государства, проживающий в Финляндии, пытался через лес пересечь границу с Россией, пишет издание «Yle»* со ссылкой на данные Погранслужбы страны.

Мужчина ехал в районе муниципалитета Нуйямаа в провинции Южная Карелия, расположенном рядом с Ленинградской областью.

— Он был признан виновным в незначительном нарушении и оштрафован за передвижение в приграничной зоне без разрешения, — отметили в агентстве.

Ранее мы писали, что финские пограничники поймали иностранца, перешедшего госграницу на севере Карелии.

* — внесён в единый реестр запрещенных сайтов.