Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники

Мужчина планировал через лес выехать в Ленинградскую область.
30-летний гражданин иностранного государства, проживающий в Финляндии, пытался через лес пересечь границу с Россией, пишет издание «Yle»* со ссылкой на данные Погранслужбы страны.
Мужчина ехал в районе муниципалитета Нуйямаа в провинции Южная Карелия, расположенном рядом с Ленинградской областью.
— Он был признан виновным в незначительном нарушении и оштрафован за передвижение в приграничной зоне без разрешения, — отметили в агентстве.
