Пытавшийся решить проблемы с незаконной работой житель Санкт-Петербурга попался в Карелии на взятке

Попытка передачи взятки усугубила вину жителя соседнего региона, сообщили в Следкоме Карелии.

В следственном отделе Сортавальского района было возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в попытке дачи взятки.

По данным следствия, 22 июля этого года подозреваемый, пытаясь избежать ответственности за незаконное привлечение к работе иностранцев, лично передал 50 тысяч рублей сотруднику МВД Лахденпохского района.

Представитель власти доложил руководству о преступлении, поэтому подозреваемый был задержан на месте, полностью признав свою вину.

Житель северной столицы остался под подпиской о невыезде. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.