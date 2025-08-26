Ра́скрыт неожиданный эффект курения

Учёные выяснили, что влияние курения на организм сложнее, чем считалось ранее.

Учёные из Китая проанализировали микробиоту и обмен веществ у более чем 2.5 тысячи пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и выяснили, что влияние курения на организм сложнее, чем считалось ранее. Оказалось, что табак может оказывать противоположное действие при разных диагнозах, пишет Лента.ру со ссылкой на работу, опубликованной в Gut.

Учёные сравнили анализыы у больных болезнью Крона и язвенным колитом. Выяснилось, что у курящих пациентов с язвенным колитом наблюдалась более высокая концентрация короткоцепочечных жирных кислот и определенных ароматических соединений, а также больше бактерий ротовой полости в кишечнике.

Эксперименты показали, что один из этих микроорганизмов — Streptococcus mitis — способен снижать воспаление при язвенном колите, но усиливать его при болезни Крона. Таким образом, это объясняет, почему некоторые пациенты с язвенным колитом сталкиваются с обострением болезни после отказа от курения.

Учёные отметили, что речь не идёт о пользе табака, он безусловно вреден. Но его влияние на работу иммунной системы может подсказать новые пути лечения воспалительных заболеваний кишечника.