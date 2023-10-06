Рабочая неделя в Карелии начнется с сильного похолодания

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на 9 октября.

Как сообщили синоптики, в понедельник в республике ожидается облачная с прояснениями погода, мокрый снег, местами дожди, по северу преимущественно без осадков..



Ночью и утром на дорогах будет скользко. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура ночью -3, +2°С, днем +1, +6°С.



В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.



Ветер , северо-восточный, северный умеренный, временами с порывами. Температура ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти.