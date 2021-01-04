Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг: прогноз на 2021 год

Работодатели в Карелии в 2021 году будут нуждаться в пополнении кадрового состава в количестве 6,3 тыс. человек.

Промышленные предприятия постепенно сдают свои позиции в качестве главного потребителя рабочей силы и уступают их сфере услуг.

Такие выводы следуют из прогноза потребности в кадрах на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями. "В производственной сфере по-прежнему доминирует отрасль "Обрабатывающие производства", но при этом наблюдается наличие межотраслевого перелива рабочей силы из производящих в обслуживающие отрасли, что объясняет рост и развитие сферы услуг и соответствует общероссийским тенденциям на рынке труда", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно прогнозу, дополнительная потребность в подготовке кадров для обрабатывающих производств в 2021 году составит 827 человек. Это почти столько же, сколько в торговле. Дополнительная потребность торговых компаний в персонале в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырастет в 3 раза и составит 769 человек. Сколько рабочих рук потребуется в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".