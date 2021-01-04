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Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг: прогноз на 2021 год

Новости. Общество
16:50, 05 Января 2021
фото: Марина Лысцева/ТАСC
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Работодатели в Карелии в 2021 году будут нуждаться в пополнении кадрового состава в количестве 6,3 тыс. человек.

Промышленные предприятия постепенно сдают свои позиции в качестве главного потребителя рабочей силы и уступают их сфере услуг.

Такие выводы следуют из прогноза потребности в кадрах на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями.

"В производственной сфере по-прежнему доминирует отрасль "Обрабатывающие производства", но при этом наблюдается наличие межотраслевого перелива рабочей силы из производящих в обслуживающие отрасли, что объясняет рост и развитие сферы услуг и соответствует общероссийским тенденциям на рынке труда", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно прогнозу, дополнительная потребность в подготовке кадров для обрабатывающих производств в 2021 году составит 827 человек. Это почти столько же, сколько в торговле.  Дополнительная потребность торговых компаний в персонале в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырастет в 3 раза и составит 769 человек.

Сколько рабочих рук потребуется в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
2021-01-05 19:11:18
вы и в зимбабве газопровод тянете?
zanoza
2021-01-05 19:09:50
Так нет же никакой сферы промышленности, её за 20 лет планомерно извели. Сфера же услуг , в которой жёсткая конкуренция, не может обеспечить всех желающих работой, а если и обеспечивает ,то в основном работой с серой зарплатой.
Вася
2021-01-05 19:05:33
ВВП Китая сегодня составляет 18% от мирового, а России не дотягивает и до 2%. Объем внешней торговли Китая — 4 трлн долларов, а России — 270 млрд. А ведь всего лишь 40 лет назад ВВП Китая равнялся российскому сегодня — 2% мирового,
Врунов
2021-01-05 17:37:44
Придется агрекалнутым интеллехтуалам тоже поработать
кир
2021-01-05 16:50:52
А дворники?
Гость
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