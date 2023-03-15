Рабочего в Карелии насмерть раздавило трубой

Трагедия произошла с мастером компании «Нефтегазстрой».

Государственная инспекция труда республики завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом с мастером ООО «Нефтегазстрой».

Работник получил смертельные травмы в результате удара частью трубопровода. Мастер занимался транспортировкой труб для последующей очистки.

По мнению инспекции труда, это произошло, потому что работники нарушили производственную инструкцию по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

Кроме того, считают в инспекции, причиной трагедии также стала плохая организация работ, а именно отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения.