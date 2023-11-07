Рабочие убирают снег с детских площадок Петрозаводска

Специалисты также устраняют снежные скопления в урнах и на скамейках города.

Подрядчик убирает снег с детских площадок Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации.

На этой неделе подрядчик убирает снег с детских площадок и продолжает посыпать песком пешеходные дорожки. Мобильные бригады сгребают листву с газонов в парке Победы, около памятника Жукову, на Березовой аллее, а также на бульварах Победы и Левашовском.

Кроме того, они устраняют скопления снега в урнах и на скамейках города, также убирают зеленые зоны Петрозаводска и подметают пешеходные дорожки на Нойбранденбургской улице, в скверах Горсовета и Вечный Огонь.





Как напомнили в источнике, работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.