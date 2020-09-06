Рабочие увлеклись и просверлили асфальт вдоль всего проспекта в Петрозаводске, несмотря на остановку

На улице Чапаева рабочие просверлили отверстия для установки ограждений вдоль всей улицы, и на месте остановки автобуса тоже.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске", горожане интересуются: "интересно, остановки автобуса №10 на перекрестке Чапаева-Островского больше не будет или рабочие просто увлеклись разрушением асфальтового покрытия и просверлили все подряд?".

Как отмечает автор сообщения в соцсети, в 051 ответ не дали.

"Наверное, когда люди начнут фоткаться, перелезая забор, чтобы сесть в автобус, кто-нибудь зашевелится", - спрашивает петрозаводчанин.