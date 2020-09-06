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Рабочие увлеклись и просверлили асфальт вдоль всего проспекта в Петрозаводске, несмотря на остановку

Новости. От читателей
14:28, 06 Сентября 2020
фото: Подслушано в Петрозаводске
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На улице Чапаева рабочие просверлили отверстия для установки ограждений вдоль всей улицы, и на месте остановки автобуса тоже.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске", горожане интересуются: "интересно, остановки автобуса №10 на перекрестке Чапаева-Островского больше не будет или рабочие просто увлеклись разрушением асфальтового покрытия и просверлили все подряд?".

Как отмечает автор сообщения в соцсети, в 051 ответ не дали.

"Наверное, когда люди начнут фоткаться, перелезая забор, чтобы сесть в автобус, кто-нибудь зашевелится", - спрашивает петрозаводчанин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-06 16:25:24
Соплякам лишь бы сфоткать и в интернетик выложить. На большее мамкины революционэры не способны. Работать не хотят и не приучены . Горазды только айфоны в кредит покупать на бабушкину пенсию.
drug
2020-09-06 15:01:52
Отверстия для установки ограждения ?
Нет, это дырки в головах ответственных лиц.
Гость
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