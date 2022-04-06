Рабочие в Петрозаводске приехали укреплять асфальт, повисший в воздухе (ФОТО)

На улице Древлянка под асфальтом на дороге произошла просадка грунта в месте, где коммунальщики ранее устранили крупную аварию на сетях.

В минувший понедельник, 11 апреля, сообщалось, что напротив дома №13 по улице Древлянка часть асфальта на оживленной городской магистрали буквально «повисла в воздухе». Ситуация вызывает тревогу, так как существует угроза просадки дорожного полотна.

Сегодня, 12 апреля, рабочие выехали на Древлянку для устранения просадки грунта.