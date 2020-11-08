Рабочие втихаря обрубили липы в центре Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчане бьют тревогу из-за беспорядочных вырубок в городе.

На странице ученого и эксперта РАН Дмитрия Рыбакова появился пост под названием "Не трогайте липы на пр.Ленина,8!".

Дмитрий рыбаков опубликовал у себя на странице мольбу петрозаводчанки о спасении лип.

"На пр. Ленина, 8 прямо сейчас меняют водосточные трубы, написала горожанка. - Строителям мешают липы. Их втихаря обрубают, втихаря уносят ветки".

Обеспокоенные жильцы звонили в городскую дежурную службу "051", там им сообщили, что не знают: имеют ли право строители рубить деревья.

"Вызвали полицию, - написали петрозаводчане. - Полиции нет.. Ветки рубят. Рекомендовали обратиться в мэрию в рабочее время".

Горожане в отчаянии: "Уважаемая Ирина Мирошник, у вас сегодня выходной? Как это остановить?!"

Напомним, что на центральном проспекте Петрозаводска вырубили все кусты и повредили деревья.