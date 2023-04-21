Рабочие занялись ж/д мостом на юге Карелии, где не было капремонта 30 лет (ФОТО)

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14:19, 28 Июня 2023
фото: © Минтранс Республики Карелия / ВК

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Начались работы по реконструкции железнодорожного путепровода на подъезде к поселку Импилахти, сообщили в Минтрансе Карелии.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» началась реконструкция железнодорожного путепровода на девятом километре подъезда к Импилахти в Питкярантском районе. Протяженность путепровода - 34 метра.

«Этому путепроводу уже более 30 лет, несколько лет назад здесь делали небольшой ремонт: поменяли покрытие, залатали швы. Но этого было недостаточно», - сообщили в министерстве. 

Ремонт позволит решить проблему бесперебойного сообщения по указанной автомобильной дороге, ведущей в Импилахти и Сумериа на границе нацпарка «Ладожские шхеры».

Подрядчик, ООО «ЭкспрессСтрой», успел расчистить территорию, поставить строительный городок, разработал скальный грунт пододну из опор.

Согласно проекту рабочие должны реконструировать сам  путепровод, обустроить подходы, установить дорожные знаки.
Все работы должны быть выполнены до 1 июня 2024 года. 

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