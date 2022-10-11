Рабочий чуть не погиб под экскаватором на комбинате в Карелии

Госинспекция труда в Карелии установила причины тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания».

Государственная инспекция труда в Республике Карелия завершила расследование тяжелого несчастного случая в Костомукше. Инцидент произошел с сотрудником ООО «Производственная компания» 16 сентября на территории площадки № 42 участка подготовки ремонтов на АО «Карельский окатыш». При выполнении работ по погрузке экскаватором с грейферным захватом металлического лома в вагоны работниками организации были допущены грубые нарушения требований охраны труда. Мужчина находился в опасной зоне работы экскаватора и получил травму, квалифицированную как тяжелая, сообщили в ведомстве.

По результатам расследования Госинспекцией труда в Республике Карелия установлено, что основной причиной произошедшего несчастного случая является нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. Выполняя маневр, он не убедился в безопасности.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Материалы расследования направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, Госинспекция труда Карелии проводит проверку после смерти мужчины под рухнувшим краном.