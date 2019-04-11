Рабочий погиб в депо Петрозаводска

В колесно-роликовом цехе депо в Петрозаводске от удара током погиб рабочий, сообщили Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшим с работником ООО "Промстрой".

Госинспекция труда рассказала подробности несчастного случая, о котором ранее сообщала транспортная прокуратура.

Компания "Промстрой" по договору подряда производит работы по капитальному ремонту помещений вагонного ремонтного депо города Петрозаводска.

Вечером 15 февраля двое рабочих получили задание от начальника участка на производство работ по размывке потолка и стен от побелки в колесно-роликовом цехе депо.

Перед началом работ, по требованиям технологии производства, в цеху была отключена электроэнергия.

В нарушение правил безопасности и технологического процесса рабочие для производства работ решили использовать деревянный настил, установленный на кран-балке. Для перемещения кран-балки, они самовольно открыли шкаф управления и включили электричество.

В 2 часа ночи один из рабочих в очередной раз при помощи пульта передвинул кран-балку с настилом, на котором работал его напарник и вышел в соседнее помещение. Услышав крик, он вернулся и увидел лежавшего на настиле напарника, получившего смертельный удар электрическим током.

Причинами несчастного случая явилось неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны должностных лиц ООО "Промстрой" за производством работ и грубые нарушение самими рабочими требований охраны труда и технологического процесса.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Петрозаводска для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц допустивших нарушения требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

В Государственной инспекцией труда в Республике Карелия решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Работодателю выдано соответствующее предписание, установлены сроки устранения выявленных при проведении расследования несчастного случая нарушений.