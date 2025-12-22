Рабочий получил открытую черепно-мозговую травму на производстве в Приладожье

31-летнего мужчину придавило трубой на производственном объекте в Лахденпохье.
Сегодня, 23 декабря, на производственном объекте в Лахденпохье 31-летнего жителя Ставропольского края придавило трубой, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
— С открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами лицевого черепа, тяжёлым ушибом головного мозга и пневомцефалией мужчина доставлен в Сортавальскую ЦРБ, — рассказал он.
В город прибыла реаниматолог Центра медицины катастроф Екатерина Зверькова. Сейчас пострадавшего готовят к транспортировке в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Врачи борются за его жизнь.
