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Рабочий получил тяжелую травму на предприятии на севере Карелии

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11:04, 08 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Госинспекция труда Карелии республики расследует несчастный случай с работником бывшего монтажного управления в Костомукше.

Как сообщили в Государственной инспекции труда Карелии, ведомство начало расследование тяжелого случая, происшедшего с работником Общества с ограниченной ответственностью «Теком Машиностроение» в Костомукше.

Предприятие занимается изготовлением строительных и технологических металлоконструкций, нестандартного оборудованием.

По результатам расследования, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчину насмерть придавило бревнами.

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