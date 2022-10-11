Рабочий получил тяжелую травму на предприятии на севере Карелии

Госинспекция труда Карелии республики расследует несчастный случай с работником бывшего монтажного управления в Костомукше.

Как сообщили в Государственной инспекции труда Карелии, ведомство начало расследование тяжелого случая, происшедшего с работником Общества с ограниченной ответственностью «Теком Машиностроение» в Костомукше.

Предприятие занимается изготовлением строительных и технологических металлоконструкций, нестандартного оборудованием.

По результатам расследования, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчину насмерть придавило бревнами.