Рабочий разбился на строительстве моста на севере Карелии

На стройке моста в Беломорском районе Карелии погиб рабочий, сообщили в республиканском Следкоме.

Сотрудники регионального Следкома организовали доследственную проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке.

По предварительным данным, 28 июня на строительстве моста через проток Кислый Пудас с высоты около трех метров упал работник 1973 года рождения. Мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли и изучают документацию.



Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.