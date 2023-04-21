Стала известна причина гибели рабочего на популярном туристическом объекте в Карелии

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего из-за нарушений требований охраны труда, сообщили в Следкоме Карелии.

Как уточнили в Следкоме Карелии, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 28 июня 2023 года на стройке моста через проток Кислый Пудас в Беломорском районе с высоты трех метров сорвался и упал на землю рабочий 1973 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Предварительно установлено, что погибший работник был допущен к выполнению строительных работ без надлежащих средств индивидуальной защиты, сообщили в Следкоме Карелии.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.

Ранее мы уже писали о гибели рабочего на стройке моста в Беломорском районе.